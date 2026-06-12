Na základě pokynu aliančního střediska Combined Air Operations Center vyslalo Maďarsko dvě stíhačky JAS-39 Gripen, jejichž piloti navázali s posádkou vizuální kontakt a následně bylo obnoveno rádiové spojení s maďarskými dispečery. Letoun pokračoval po plánované trase směrem do Rakouska a stíhačky jej doprovázely až do opuštění maďarského vzdušného prostoru.
Maďarský premiér Péter Magyar uvedl, že maďarská služba ochrany vzdušného prostoru i integrovaný systém protivzdušné obrany NATO během incidentu fungovaly efektivně. Příčina výpadku komunikace zatím není známá.
Zdroj: TPV World (Polsko)