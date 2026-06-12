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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Maďarské Gripeny startovaly k nekomunikujícímu civilnímu letounu

    12. června 2026  16:20
    Severoatlantická aliance vyhlásila nejvyšší stupeň letecké pohotovosti poté, co izraelský Airbus A321 na pravidelné lince z Tel Avivu do Prahy nenavázal spojení s řídicími letového provozu při průletu maďarským vzdušným prostorem.  

    Gripeny maďarských vzdušných sil nad Pobaltím | foto: NATO Photos

    Na základě pokynu aliančního střediska Combined Air Operations Center vyslalo Maďarsko dvě stíhačky JAS-39 Gripen, jejichž piloti navázali s posádkou vizuální kontakt a následně bylo obnoveno rádiové spojení s maďarskými dispečery. Letoun pokračoval po plánované trase směrem do Rakouska a stíhačky jej doprovázely až do opuštění maďarského vzdušného prostoru.

    Maďarský premiér Péter Magyar uvedl, že maďarská služba ochrany vzdušného prostoru i integrovaný systém protivzdušné obrany NATO během incidentu fungovaly efektivně. Příčina výpadku komunikace zatím není známá.

    Zdroj: TPV World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

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