    Prezident Madagaskaru jmenoval generála premiérem, chce uklidnit protesty

    7. října 2025  18:52
    Prezident Madagaskaru Andry Rajoelina jmenoval novým premiérem země armádního generála Ruphina Fortunata Dimbisoa Zafisamba. Krok má podle něj pomoci uklidnit rostoucí protesty, které už téměř dva týdny otřásají hlavním městem Antananarivo.  

    Generál ozbrojených sil Madagaskaru Ruphin Fortunata Dimbisoa Zafisambo | foto: @SE_Rajoelina

    Demonstrace, vedené převážně mladými lidmi, vypukly 25. září kvůli dlouhodobým výpadkům elektřiny a vody a postupně přerostly ve výzvy k prezidentově rezignaci. „Tam, kde žiji, máme přibližně 120 hodin výpadků elektřiny týdně,“ řekl jednadvacetiletý demonstrant Tommy Fanomezantsoa.

    Bezpečnostní složky při pondělních protestech použily slzný plyn a zranily nejméně jednoho člověka. Podle OSN si nepokoje již vyžádaly nejméně 22 obětí a přes 100 zraněných, což vláda odmítá.

    Hnutí Gen Z, které protesty organizuje, dalo prezidentovi ultimátum 48 hodin na splnění požadavků. „Dokud zůstane u moci, budeme bojovat dál,“ uvedlo hnutí. „Budoucnost této země závisí na mně, na tobě, na nás všech,“ řekl jeden z vůdců protestů davu demonstrantů.

    Rajoelina, jenž minulý týden odvolal celou vládu, uvedl, že nový premiér má sloužit lidu a „být člověkem čistým, s integritou a který pracuje rychle,“. Církevní rada nabídla zprostředkování dialogu. Protesty mezitím pokračují i mimo hlavní město.

