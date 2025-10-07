Demonstrace, vedené převážně mladými lidmi, vypukly 25. září kvůli dlouhodobým výpadkům elektřiny a vody a postupně přerostly ve výzvy k prezidentově rezignaci. „Tam, kde žiji, máme přibližně 120 hodin výpadků elektřiny týdně,“ řekl jednadvacetiletý demonstrant Tommy Fanomezantsoa.
Bezpečnostní složky při pondělních protestech použily slzný plyn a zranily nejméně jednoho člověka. Podle OSN si nepokoje již vyžádaly nejméně 22 obětí a přes 100 zraněných, což vláda odmítá.
Hnutí Gen Z, které protesty organizuje, dalo prezidentovi ultimátum 48 hodin na splnění požadavků. „Dokud zůstane u moci, budeme bojovat dál,“ uvedlo hnutí. „Budoucnost této země závisí na mně, na tobě, na nás všech,“ řekl jeden z vůdců protestů davu demonstrantů.
Rajoelina, jenž minulý týden odvolal celou vládu, uvedl, že nový premiér má sloužit lidu a „být člověkem čistým, s integritou a který pracuje rychle,“. Církevní rada nabídla zprostředkování dialogu. Protesty mezitím pokračují i mimo hlavní město.
Zdroj: France 24(Francie)