    Macron se chystá oznámit zavedení dobrovolné vojenské služby ve Francii

    24. listopadu 2025  16:09
    Francouzský prezident Emmanuel Macron by mohl v nadcházejících dnech oznámit zavedení dobrovolné vojenské služby.  

    Francouzská armáda | foto: @armeedeterre

    Tento krok se diskutuje v kontextu války v Evropě a rostoucího globálního napětí.

    „Ve světě, ve kterém žijeme, ve světě nejistoty a rostoucího napětí, pokud chceme být skutečně v bezpečí, musíme ostatní odradit od jakékoli agrese. Francie musí zůstat silnou zemí se silnou armádou, ale také se schopností kolektivního jednání,“ prohlásil Macron na okraj summitu G20 v Jihoafrické republice. Prezident zároveň upozornil, že mnoho sousedů v Evropě obnovuje všeobecnou brannou povinnost. Podle médií představil Macron myšlenku dobrovolné vojenské služby již 13. července před vysoce postavenými důstojníky.

    Podle zdrojů obeznámených se situací se zvažují varianty zapojení od 10 000 do 50 000 lidí ročně. Francouzská média uvádějí, že navrhovaná délka dobrovolné služby by činila přibližně 10 měsíců a finanční odměna by se pohybovala v řádu několika stovek eur měsíčně.

    Zdroj: UNN (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

