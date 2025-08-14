Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Macron: USA jsou připraveny poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, členství v NATO ale odmítají

14. srpna 2025  22:39
Spojené státy americké po ukončení války podpoří evropskou bezpečnost a poskytnou Ukrajině bezpečnostní záruky.  

Francouzský prezident Emmanuel Macron | foto: European Parliament

Po konferenci s prezidentem USA Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími evropskými lídry to sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron. „Donald Trump dokonce řekl věci, které jsou pro mě velmi důležité: že NATO by nemělo být součástí těchto bezpečnostních záruk, což je, jak víme, klíčový bod pro ruskou stranu, ale že Spojené státy a všichni spojenci, kteří jsou ochotni, by jejich součástí být měli.“

K tomu prohlášení koalice ochotných uvádí: „Na ukrajinské ozbrojené síly ani na jejich spolupráci s třetími zeměmi nesmějí být kladena žádná omezení. Rusko nemůže mít právo veta v otázce členství Ukrajiny v NATO.“

Macron dodal, že Trump chce na nadcházejícím summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce prosazovat příměří a že o územních otázkách může jednat pouze Zelenskyj. Evropské státy se obávají, aby Ukrajina nebyla při jednáních opomenuta.

Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)

vst; natoaktual.cz

