    20. února 2026  15:59
    Francouzský prezident Emmanuel Macron trvá na tom, že Evropa by měla vyvinout jeden společný stíhací letoun, přestože německý kancléř Friedrich Merz i šéf Airbusu připouštějí možnost dvou různých strojů.  

    Francouzský prezident Emmanuel Macron | foto: European Parliament

    „My Evropané, pokud chápeme směr, kterým se dějiny ubírají, máme zájem na standardizaci, zjednodušování, a tedy na tom, abychom měli společný model,“ řekl Macron během návštěvy Indie. Zároveň zdůraznil nutnost zvažovat efektivní využití peněz daňových poplatníků a ptal se, zda je stavba více typů letadel nejlepší cestou.

    „Francouzi potřebují v příští generaci stíhaček letoun schopný nést jaderné zbraně a operovat z letadlové lodě. To není to, co v současnosti potřebujeme v německých ozbrojených silách,“ vysvětlil Merz.

    Francie, Německo a Španělsko od roku 2017 jednají o programu Future Combat Air System (FCAS), který má nahradit letouny Rafale a Eurofighter kolem roku 2040. Projekt se ale zasekl kvůli sporům mezi firmami Airbus a Dassault, přičemž Dassault tvrdí, že by stíhačku dokázal postavit i sám a chce většinu výroby ve Francii. Merz nyní naznačil, že Berlín by mohl projekt opustit, protože obě země mají odlišné potřeby, například pokud jde o jadernou výzbroj a provoz z letadlové lodi.

    Šéf Airbusu Guillaume Faury uvedl, že pokud to zákazníci rozhodnou, firma podpoří řešení se dvěma letouny, zároveň ale varoval, aby patová situace neohrozila budoucnost této evropské schopnosti. Macron naopak připomněl, že geopolitický vývoj vyžaduje více evropské výroby v obraně, a zdůraznil, že strategii států by neměly určovat spory mezi firmami.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    Zdroj: Euronews (Francie)

