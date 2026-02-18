natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    18. února 2026  15:45
    Francouzský prezident Emmanuel Macron je na třídenní návštěvě Indie, jejímž cílem je posílit spolupráci s touto jihoasijskou zemí zejména v oblasti obrany a umělé inteligence.  

    Letouny Rafale startují z francouzské letadlové lodě Charles de Gaulle | foto: Marine Nationale

    V Bombaji se setkal s indickým premiérem Nárendrou Módím, s nímž jednal o dalším rozšíření vojenského partnerství mezi oběma státy.

    V následujících dnech se Macron zúčastní globálního summitu AI Impact Summit 2026 v Novém Dillí. Indické ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že vládní výbor minulý týden předběžně schválil nákup dalších francouzských stíhaček Rafale a námořních hlídkových letounů v celkové hodnotě až 40 miliard dolarů. Indie zatím nezveřejnila přesný počet objednaných letadel ani finální cenu kontraktu. Podle dostupných informací by však schválení mohlo otevřít cestu k pořízení až 114 letounů Rafale a další vojenské techniky.

    Nové Dillí se dlouhodobě snaží snížit svou závislost na ruských zbrojních dodávkách. Rusko je sice stále největším dodavatelem obranného materiálu pro Indii, země však zároveň usiluje o posílení vlastní domácí obranné výroby.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

