V Bombaji se setkal s indickým premiérem Nárendrou Módím, s nímž jednal o dalším rozšíření vojenského partnerství mezi oběma státy.
V následujících dnech se Macron zúčastní globálního summitu AI Impact Summit 2026 v Novém Dillí. Indické ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že vládní výbor minulý týden předběžně schválil nákup dalších francouzských stíhaček Rafale a námořních hlídkových letounů v celkové hodnotě až 40 miliard dolarů. Indie zatím nezveřejnila přesný počet objednaných letadel ani finální cenu kontraktu. Podle dostupných informací by však schválení mohlo otevřít cestu k pořízení až 114 letounů Rafale a další vojenské techniky.
Nové Dillí se dlouhodobě snaží snížit svou závislost na ruských zbrojních dodávkách. Rusko je sice stále největším dodavatelem obranného materiálu pro Indii, země však zároveň usiluje o posílení vlastní domácí obranné výroby.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)