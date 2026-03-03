Projev pronesl na vojenské základně Île Longue, kde sídlí francouzské jaderné ponorky. „Modernizace našeho arzenálu je nezbytná. V současnosti prožíváme období geopolitických otřesů plné rizik. Proto jsem nařídil zvýšit počet jaderných hlavic v našem arzenálu,“ uvedl Macron. Neupřesnil však, o kolik se arzenál rozšíří.
Francie, která disponuje přibližně 290 hlavicemi, je jedinou jadernou mocností v Evropské unii. Naposledy svůj arzenál rozšířila v roce 1992. Nová doktrína má zahrnovat užší spolupráci s evropskými spojenci včetně Německa, Polska, Nizozemska, Belgie a Dánska. Země má čtyři jaderné ponorky s dosahem kolem deseti tisíc kilometrů a letouny Rafale schopné nést střely s jadernými hlavicemi.
Oznámení přichází v době rostoucích obav evropských států ze spolehlivosti amerického jaderného deštníku. Napětí letos vyvolaly i výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)