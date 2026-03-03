natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Macron oznámil posílení francouzského jaderného arzenálu

    3. března 2026  15:38
    Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil zvýšení počtu jaderných hlavic ve francouzském arzenálu.  

    Francouzský prezident Emmanuel Macron na schůzce lídrů NATO v Bruselu | foto: NATO Photos

    Projev pronesl na vojenské základně Île Longue, kde sídlí francouzské jaderné ponorky. „Modernizace našeho arzenálu je nezbytná. V současnosti prožíváme období geopolitických otřesů plné rizik. Proto jsem nařídil zvýšit počet jaderných hlavic v našem arzenálu,“ uvedl Macron. Neupřesnil však, o kolik se arzenál rozšíří.

    Francie, která disponuje přibližně 290 hlavicemi, je jedinou jadernou mocností v Evropské unii. Naposledy svůj arzenál rozšířila v roce 1992. Nová doktrína má zahrnovat užší spolupráci s evropskými spojenci včetně Německa, Polska, Nizozemska, Belgie a Dánska. Země má čtyři jaderné ponorky s dosahem kolem deseti tisíc kilometrů a letouny Rafale schopné nést střely s jadernými hlavicemi.

    Oznámení přichází v době rostoucích obav evropských států ze spolehlivosti amerického jaderného deštníku. Napětí letos vyvolaly i výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně Grónska.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media