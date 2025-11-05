Podezřelý, jehož jméno nebylo zveřejněno, byl zatčen během razií na dvou místech, která měla s případem souvislost.
„Podezřelý získával a předával informace o jednotkách Severoatlantické aliance působících v zemi, dále o soukromé infrastruktuře využívané v letectví a také o tom, jak nakupovat předplacené SIM karty,“ uvedla lotyšská státní bezpečnostní služba.
Lotyšská rozvědka je jednou z několika evropských agentur, které vyšetřují kampaň, kterou západní představitelé označují za rozsáhlou ruskou sabotáž a hybridní válku proti evropským spojencům Ukrajiny. Tato kampaň zahrnuje řadu žhářských a kybernetických útoků dále i špionážních operací po celé Evropě. Pobaltské státy a další evropské země jsou v pohotovosti, protože v září počet narušení aliančního vzdušného prostoru stíhačkami a drony dosáhl bezprecedentní úrovně.
Zdroj: The Associated Press (USA)