    Lotyšský občan byl zatčen kvůli podezření ze špionáže pro ruskou rozvědku

    5. listopadu 2025  16:05
    Lotyšské úřady zadržely občana podezřelého ze shromažďování informací o obranném sektoru a jednotkách Severoatlantické aliance pro ruskou zpravodajskou službu GRU.  

    Verbování ruských agentů pro sabotáže v Evropě přes síť Telegram. Ilustrační snímek. | foto: natoaktual.cz

    Podezřelý, jehož jméno nebylo zveřejněno, byl zatčen během razií na dvou místech, která měla s případem souvislost.

    „Podezřelý získával a předával informace o jednotkách Severoatlantické aliance působících v zemi, dále o soukromé infrastruktuře využívané v letectví a také o tom, jak nakupovat předplacené SIM karty,“ uvedla lotyšská státní bezpečnostní služba.

    Lotyšská rozvědka je jednou z několika evropských agentur, které vyšetřují kampaň, kterou západní představitelé označují za rozsáhlou ruskou sabotáž a hybridní válku proti evropským spojencům Ukrajiny. Tato kampaň zahrnuje řadu žhářských a kybernetických útoků dále i špionážních operací po celé Evropě. Pobaltské státy a další evropské země jsou v pohotovosti, protože v září počet narušení aliančního vzdušného prostoru stíhačkami a drony dosáhl bezprecedentní úrovně.

    Zdroj: The Associated Press (USA)

    asš; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

