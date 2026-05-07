Sprūds to řekl v pořadu World Talks televize TVP World během akce Defense24 Days ve Varšavě, kde představitelé států i obranného průmyslu diskutovali o evropské reakci na ruskou válku proti Ukrajině. Na otázku, zda by Moskva mohla v příštích měsících otestovat pobaltské státy, Polsko nebo NATO, Sprūds odpověděl, že tuto hrozbu nelze považovat za vzdálený scénář.
Ministr zároveň upozornil na kybernetické útoky, dezinformace a zneužívání nelegální migrace jako na příklady tlaku, kterému už nyní čelí země na východní hranici NATO.
Pobaltské státy a další spojenci na východním křídle proto posilují odstrašení Ruska. Zaměřují se například na obranné linie, rozvoj dronových kapacit a užší regionální spolupráci. Sprūds dodal, že Lotyšsko zvyšuje výdaje na obranu téměř na 5 % HDP, znovu zavádí brannou povinnost a navyšuje počty vojáků pro případ války.
Zdroj: TVP World (Polsko)