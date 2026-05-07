natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Lotyšský ministr: NATO musí být připraveno bojovat okamžitě

    7. května 2026  17:17
    Lotyšský ministr obrany Andris Sprūds varoval, že Severoatlantická aliance musí být okamžitě připravena na případnou konfrontaci s Ruskem. Podle něj by spojenecké síly měly být „připraveny bojovat dnes večer, pokud to bude nutné“.  

    Ruské strategické raketové síly | foto: mil.ru

    Sprūds to řekl v pořadu World Talks televize TVP World během akce Defense24 Days ve Varšavě, kde představitelé států i obranného průmyslu diskutovali o evropské reakci na ruskou válku proti Ukrajině. Na otázku, zda by Moskva mohla v příštích měsících otestovat pobaltské státy, Polsko nebo NATO, Sprūds odpověděl, že tuto hrozbu nelze považovat za vzdálený scénář.

    Ministr zároveň upozornil na kybernetické útoky, dezinformace a zneužívání nelegální migrace jako na příklady tlaku, kterému už nyní čelí země na východní hranici NATO.

    Pobaltské státy a další spojenci na východním křídle proto posilují odstrašení Ruska. Zaměřují se například na obranné linie, rozvoj dronových kapacit a užší regionální spolupráci. Sprūds dodal, že Lotyšsko zvyšuje výdaje na obranu téměř na 5 % HDP, znovu zavádí brannou povinnost a navyšuje počty vojáků pro případ války.

    Zdroj: TVP World (Polsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media