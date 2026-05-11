Lotyšská premiérka Evika Silina uvedla, že systémy protivzdušné obrany nebyly nasazeny dostatečně rychle, a do čela ministerstva obrany jmenovala plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise.
Lotyšsko a Litva následně vyzvaly Severoatlantickou alianci k posílení protivzdušné obrany v regionu. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že drony byly ukrajinské a do Lotyšska se dostaly kvůli ruskému elektronickému boji, který je odklonil od cílů v Rusku. Kyjev zároveň zvažuje vyslání expertů na posílení ochrany vzdušného prostoru pobaltských států.
