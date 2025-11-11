natoaktual.cz

    11. listopadu 2025  10:54
    Krajně pravicová komentátorka Laura Loomer, známá šířením konspiračních teorií a podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa, získala novinářskou akreditaci k pokrývání dění v Pentagonu.  

    Americké ministerstvo obrany | foto: Google maps

    Loomer oznámila, že její médium Loomered je nyní součástí Pentagon Press Corps.

    „S nadšením oznamuji, že po roce odhalování nejzásadnějších příběhů týkajících se národní bezpečnosti a odhalování klamavých a neloajálních škůdců na ministerstvu války jsem se připojila k tiskovému sboru Pentagonu!“ napsala Loomerová v pondělí na síti X. Podle ní jde o uznání její investigativní práce, která údajně ovlivnila personální rozhodování ve vládě a armádě. Její přístup však vyvolal ostrou kritiku ze strany novinářských organizací, které varují před zneužíváním tiskového prostoru k politické propagandě.

    Ředitelka Asociace profesionálních novinářů Caroline Hendrie upozornila, že omezování přístupu tradičních médií do Pentagonu ohrožuje transparentnost a svobodu tisku. „Pentagon by měl zaručit otevřený a nestranný přístup a nevylučovat zkušené novináře na úkor politických aktivistů,“ uvedla. Kritici varují, že pokud nezávislá média ztratí přístup, veřejnost přijde o skutečné zpravodajství.

    Pentagon se po odchodu médií, jako jsou The New York Times nebo Associated Press, obrací k novým konzervativním platformám včetně Gateway Pundit či Turning Point USA. Mluvčí ministerstva obrany Sean Parnell označil změnu za novou generaci národní bezpečnostní žurnalistiky. „Američané ve velké míře přestali přijímat své zprávy optikou aktivistů, kteří se v mainstreamových médiích vydávají za novináře. Těšíme se na začátek nové éry spolupráce s členy nového tiskového sboru Pentagonu,“ napsal Parnell v říjnu na síti X. „Nový tiskový sbor“ však nepokrývá ani tradiční pravicová média, jako jsou Fox News či Newsmax, která na protest rovněž odešla.

    Zdroj: Military.com (USA)

    vst; natoaktual.cz

