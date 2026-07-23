Na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře podepsali zástupci Spojených států, Německa, Nizozemska, Polska a Švédska prohlášení o úmyslu vybudovat v Evropě servisní a udržbové centrum pro střely PAC-3. Společnost zároveň uzavřela memorandum s německým koncernem Rheinmetall o vytvoření prvního evropského centra pro výrobu, integraci a distribuci raket ATACMS pro potřeby NATO a evropských spojenců. Tento posun od plánování k realizaci reaguje na zvyšující se poptávku evropských spojenců a snahu o posílení odolnosti obranného průmyslu.
Investice a technologické inovace se zaměřují také na rakety dlouhého dosahu a systém HIMARS. Lockheed Martin představil novou verzi pod názvem HIMARS FLEX, který nabízí vyšší palebnou sílu a větší míru autonomie. Společnost plánuje též ztrojnásobit produkci střel PAC-3 MSE a až čtyřnásobně navýšit výrobu systémů THAAD a Precision Strike Missile (PrSM). Pro zrychlení dodávek raketometů HIMARS navíc firma zavádí program předběžné výroby, který zkracuje tradiční dodavatelské lhůty.
Zdroj: Defence Industry Europe (Polsko)