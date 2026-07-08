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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Lockheed Martin a Rheinmetall budou vyrábět střely ATACMS v Německu

    8. července 2026  21:50
    Společnosti Lockheed Martin a Rheinmetall podepsaly během průmyslového fóra NATO v Ankaře memorandum o společné výrobě střel ATACMS v Německu.  

    Balistická střela ATACMS americké armády | foto: DVIDS

    Půjde o první výrobu střel ATACMS mimo území USA. Projekt podpořený oběma vládami má vytvořit evropské výrobní centrum pro státy Severoatlantické aliance a další spojence.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

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