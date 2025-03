Hlavní podezřelý měl podle prohlášení spolupracovat s ruskými vojenskými a bezpečnostními službami.

Podezřelý údajně 9. května 2024 nastražil v obchodě časovanou zápalnou nálož, která se aktivovala přes noc. Po natočení požáru a odeslání záběrů se pokusil zahladit stopy a uprchl do Varšavy, kde si jako odměnu za splnění úkolu vyzvedl vůz BMW. Tento cizinec, který byl v době útoku nezletilý, opakovaně cestoval do Polska a Litvy, aby získával informace a plánoval žhářské útoky. Byl zatčen na cestě do Rigy, kde měl spáchat podobný čin.

Úřady uvedly, že důkazy z předsoudního vyšetřování naznačují, že podezřelý jednal ve prospěch ruských vojenských a bezpečnostních struktur v rámci předem zřízené teroristické organizace. Litevský prokurátor zdůraznil, že cílem těchto útoků bylo vyvolat strach a rozdělit společnost v Litvě i Lotyšsku, přičemž útoky měly zároveň vyvíjet tlak na vlády obou zemí, aby omezily podporu Ukrajině.

Zdroj: Euronews(Francie)