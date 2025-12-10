Balóny často převážely pašované zboží. Litevská premiérka Inga Ruginiene to označila za hybridní útok, který ohrožuje národní bezpečnost a bezpečnost letového provozu.
Podle zaznamenaných dat jen letos mělo do litevského vzdušného prostoru proniknout až 600 meteorologických balónů a téměř 200 dronů. To opakovaně vedlo k uzavření letiště ve Vilniusu.
„Existuje mnoho důkazů, že hrozba balónů je záměrnou akcí s cílem destabilizovat situaci v Litvě,“ prohlásil litevský prezident Gitanas Nausėda. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko obvinění odmítá. Jde podle něj o politizaci situace a tvrdí, že balóny žádné riziko nepředstavují. Řada evropských zemí čelí podobným hrozbám z Ruska.
Zdroj: BBC (Velká Británie)