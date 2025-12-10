natoaktual.cz

    Litva vyhlašuje stav nouze kvůli balónům z Běloruska

    10. prosince 2025  15:53
    Litva vyhlásila celostátní stav nouze poté, co její vzdušný prostor opakovaně narušily stovky meteorologických balónů a dronů z Běloruska.  

    České gripeny nad litevskou základnou Šiauliai (31. srpna 2012) | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Balóny často převážely pašované zboží. Litevská premiérka Inga Ruginiene to označila za hybridní útok, který ohrožuje národní bezpečnost a bezpečnost letového provozu.

    Podle zaznamenaných dat jen letos mělo do litevského vzdušného prostoru proniknout až 600 meteorologických balónů a téměř 200 dronů. To opakovaně vedlo k uzavření letiště ve Vilniusu.

    „Existuje mnoho důkazů, že hrozba balónů je záměrnou akcí s cílem destabilizovat situaci v Litvě,“ prohlásil litevský prezident Gitanas Nausėda. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko obvinění odmítá. Jde podle něj o politizaci situace a tvrdí, že balóny žádné riziko nepředstavují. Řada evropských zemí čelí podobným hrozbám z Ruska.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    asš; natoaktual.cz

