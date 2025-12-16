V Kapčiamiestis na jihu země vznikne nový brigádní výcvikový prostor poblíž hranic s Polskem a Běloruskem, další stávající areál u města Tauragė na západě se má zhruba zdvojnásobit. Rozhodnutí oznámila Státní rada obrany, podle poradce prezidenta Gitanase Nausėdy má nová lokalita zásadní význam pro národní bezpečnost.
Plány přicházejí v době, kdy Litva zvyšuje počet vojáků i záložníků a investuje do modernizace výzbroje. Posílené kapacity mají umožnit častější výcvik větších jednotek a lepší přijetí spojeneckých kontingentů.
Německo slíbilo do roku 2027 trvale rozmístit v Litvě brigádu o několika tisících příslušnících, což dále zvýší přítomnost NATO na východním křídle a posílí odstrašení Ruska.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)