    16. prosince 2025  15:41
    Litva plánuje výrazně posílit vojenskou infrastrukturu v citlivém Suvalském koridoru, klíčovém pozemním spojení Pobaltí se zbytkem Severoatlantické aliance.  

    Litevská armáda | foto: @Lithuanian_MoD

    V Kapčiamiestis na jihu země vznikne nový brigádní výcvikový prostor poblíž hranic s Polskem a Běloruskem, další stávající areál u města Tauragė na západě se má zhruba zdvojnásobit. Rozhodnutí oznámila Státní rada obrany, podle poradce prezidenta Gitanase Nausėdy má nová lokalita zásadní význam pro národní bezpečnost.

    Plány přicházejí v době, kdy Litva zvyšuje počet vojáků i záložníků a investuje do modernizace výzbroje. Posílené kapacity mají umožnit častější výcvik větších jednotek a lepší přijetí spojeneckých kontingentů.

    Německo slíbilo do roku 2027 trvale rozmístit v Litvě brigádu o několika tisících příslušnících, což dále zvýší přítomnost NATO na východním křídle a posílí odstrašení Ruska.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

