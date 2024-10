Podle Kasčiūnase musí NATO Ukrajině nabídnout členství jako záruku její budoucí bezpečnosti.

„Rusko musí vědět, že nemůže mít právo veta nad směřováním jiných zemí ani nad budoucí velikostí NATO,“ řekl a zdůraznil, že Litva dlouhodobě podporuje vstup Ukrajiny do Aliance.

Kasčiūnas upozornil, že i když na červencovém summitu NATO byla Ukrajina označena za zemi, která je na „nezvratné cestě“ ke členství v Alianci, formální pozvání zatím nedostala. Podle ministra by pozvání vyslalo důležitý signál o skutečné nezvratnosti západního směřování Ukrajiny, ačkoliv získat plné členství by mohlo trvat ještě několik let „Jen slova o nezvratné cestě do NATO, promiňte, nefungují. Potřebujeme činy,“ dodal.

USA a další spojenci jsou nicméně skeptičtější, protože tento krok by Rusko mohlo vnímat jako provokaci a mohl by vést k eskalaci. Další, jako například Maďarsko nebo Slovensko, jsou otevřeně proti vstupu Ukrajiny do Aliance.

Zdroj: Euronews (Belgie)