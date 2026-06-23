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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Litva přestavuje své železnice pro účely vojenské mobility

    23. června 2026  15:09
    Litva provádí cílenou transformaci a modernizaci železničního systému s cílem zajistit jeho bezproblémové začlenění do evropské dopravní sítě při splnění nejvyšších standardů vojenské mobility.  

    Litevská armáda | foto: @Lithuanian_MoD

    V současnosti Litevci zkoumají, jak co nejefektivněji přejít z rozchodu 1 520 mm na evropský standardní rozchod 1 435 mm.

    Litva zároveň rychle rozvíjí svou infrastrukturu vojenské mobility. Jedním z vlajkových projektů je rozvoj vojenské mobility v Palemonasu – projekt s investicí přesahující 37 milionů eur je spolufinancován z evropského Nástroje pro propojení Evropy.

    Dalším strategicky důležitým projektem je nové železniční spojení do vojenského výcvikového prostoru Rūdninkai. Investice ve výši přibližně 60 milionů eur zajistí přímou, rychlou a bezpečnou trasu pro přepravu těžké vojenské techniky a personálu do jednoho z nejvýznamnějších litevských a zároveň spojeneckých výcvikových prostorů.

    Tyto národní iniciativy doplňuje projekt Rail Baltica – největší projekt železniční infrastruktury v pobaltských státech. Trať dlouhá 870 kilometrů se standardním rozchodem propojí Litvu, Lotyšsko a Estonsko prostřednictvím Polska se západoevropskou sítí a vytvoří strategický koridor sever–jih.

    Rail Baltica zásadně přetvoří regionální logistiku a výrazně posílí vojenskou mobilitu tím, že umožní silám NATO a těžké technice přesunout se z Polska a západní Evropy bez zdržení způsobeným změnami rozchodu.

    Zdroj: Global Railway Review (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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