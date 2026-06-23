V současnosti Litevci zkoumají, jak co nejefektivněji přejít z rozchodu 1 520 mm na evropský standardní rozchod 1 435 mm.
Litva zároveň rychle rozvíjí svou infrastrukturu vojenské mobility. Jedním z vlajkových projektů je rozvoj vojenské mobility v Palemonasu – projekt s investicí přesahující 37 milionů eur je spolufinancován z evropského Nástroje pro propojení Evropy.
Dalším strategicky důležitým projektem je nové železniční spojení do vojenského výcvikového prostoru Rūdninkai. Investice ve výši přibližně 60 milionů eur zajistí přímou, rychlou a bezpečnou trasu pro přepravu těžké vojenské techniky a personálu do jednoho z nejvýznamnějších litevských a zároveň spojeneckých výcvikových prostorů.
Tyto národní iniciativy doplňuje projekt Rail Baltica – největší projekt železniční infrastruktury v pobaltských státech. Trať dlouhá 870 kilometrů se standardním rozchodem propojí Litvu, Lotyšsko a Estonsko prostřednictvím Polska se západoevropskou sítí a vytvoří strategický koridor sever–jih.
Rail Baltica zásadně přetvoří regionální logistiku a výrazně posílí vojenskou mobilitu tím, že umožní silám NATO a těžké technice přesunout se z Polska a západní Evropy bez zdržení způsobeným změnami rozchodu.
Zdroj: Global Railway Review (Velká Británie)