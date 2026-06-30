Lídři NATO a spojenecké zpravodajské služby opakovaně varují, že Moskva by v nadcházejících letech mohla obnovit své vojenské schopnosti, což podtrhuje naléhavost posílení východního křídla Aliance.
Litevský náčelník Generálního štábu kontradmirál Giedrius Premeneckas zdůraznil, že „nemůžeme stanovit konkrétní datum nebo počet let, kdy bychom měli očekávat ruský útok na Litvu, pobaltské státy nebo NATO“.
„Musíme být připraveni neustále,“ prohlásil a podtrhl důležitost zvýšení vojenských výdajů, zlepšení interoperability a investic do palebné síly. „Tyto prostředky umožní našim zemím jednat v režimu odstrašování. Rusko nikdy nenapadne zemi, která je připravená a silná,“ dodal.
V rámci odstrašování Německo podniklo bezprecedentní krok a trvale umístilo svou vojenskou brigádu v Litvě. Většina vojáků bude umístěna na základně v Rudninkai, přibližně 40 kilometrů od Vilniusu a 15 kilometrů od litevských hranic s Běloruskem. Poloha výcvikového prostoru má strategický význam vzhledem k jeho blízkosti k polským hranicím a tzv. Suvalskému koridoru, který se táhne 65 kilometrů mezi Běloruskem a Kaliningradem. Vojenští plánovači jej dlouhodobě považují za jednu z nejzranitelnějších oblastí Aliance.
„Lidé jsou Německu a Bundeswehru rozhodně vděční za to, že do Litvy natrvalo nasadily jednotku takové velikosti. Přináší to pocit bezpečí, pocit sounáležitosti s nejsilnější obrannou aliancí, pocit, že jsme součástí velké rodiny a že v této obtížné a napjaté geopolitické situaci nejsme zapomenuti,“ řekl Premeneckas.
Zdroj: Euronews (Francie)