Vojenské letouny pátraly po dvou dronech, zatímco v oblasti u hranic s Běloruskem zazněly sirény varující civilisty. Lotyšská armáda uvedla, že jeden dron přiletěl z běloruského území.
Ukrajina v nedávných měsících zintenzivnila dronové útoky na Rusko i v oblasti Baltského moře, některé ukrajinské drony se objevily nad územím pobaltských států. Kyjev tvrdí, že za odchýlením dronů stojí ruské rušení navigačních systémů.
Moskva naopak obviňuje Ukrajinu z využívání vzdušného prostoru NATO ke krytí útoků, což Kyjev, NATO i pobaltské státy odmítají. Generální tajemník NATO Mark Rutte zopakoval závazek Aliance bránit území všech členských států.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)