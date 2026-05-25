natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Stíhačky NATO vzlétly kvůli dronům nad Lotyšskem a Litvou

    25. května 2026  16:08
    Lotyšsko a Litva zaznamenaly narušení svého vzdušného prostoru drony a Severoatlantická aliance kvůli incidentům vyslala stíhací letouny NATO.  

    ilustrační foto | foto: NATO Photos

    Vojenské letouny pátraly po dvou dronech, zatímco v oblasti u hranic s Běloruskem zazněly sirény varující civilisty. Lotyšská armáda uvedla, že jeden dron přiletěl z běloruského území.

    Ukrajina v nedávných měsících zintenzivnila dronové útoky na Rusko i v oblasti Baltského moře, některé ukrajinské drony se objevily nad územím pobaltských států. Kyjev tvrdí, že za odchýlením dronů stojí ruské rušení navigačních systémů.

    Moskva naopak obviňuje Ukrajinu z využívání vzdušného prostoru NATO ke krytí útoků, což Kyjev, NATO i pobaltské státy odmítají. Generální tajemník NATO Mark Rutte zopakoval závazek Aliance bránit území všech členských států.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media