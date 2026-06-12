Podle litevského ministerstva vnitra mají obce díky financím zajistit dočasné ubytování pro přibližně 50 000 evakuovaných osob, vybavit více než 1 000 pracovníků evakuačních center a vyškolit přes 200 dobrovolníků, kteří budou pomáhat při evakuačních operacích.
Peníze mohou být využity na nákup vybavení pro nouzové ubytování, například skládacích lůžek, spacích pytlů, zásobníků na pitnou vodu, lékárniček, nábytku či hygienických sad, stejně jako na pořízení a instalaci generátorů elektřiny.
Speciální financování evakuační připravenosti Litva zavedla poprvé loni, kdy 20 samospráv obdrželo 4,5 milionu eur. Z těchto prostředků již bylo využito 2,3 milionu eur a obce jsou nyní schopny zajistit dočasné ubytování pro zhruba 20 000 evakuovaných osob.
Zdroj: LRT (Litva)