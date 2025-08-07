Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Litva žádá NATO o posílení protivzdušné ochrany

7. srpna 2025  17:56
Minulý měsíc pronikly na území Litvy dva ruské vojenské drony z Běloruska, přičemž jeden z nich nesl výbušniny.  

Americké stroje F-15 na litevské základně Šiauliai | foto: Ministerstvo obrany Litvy

 Litva nyní žádá Severoatlantickou alianci o posílení své protivzdušné obrany. Jde totiž o opakované narušení vzdušného prostoru ruskými vojenskými drony.

„Tyto opakující se incidenty jsou znepokojivým signálem, že ruská agrese proti Ukrajině se začíná přelévat na území NATO,“ napsal litevský ministr zahraničí Kęstutis Budrys na sociální síti X.

„Setkal jsem se s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Jednali jsme o regionální bezpečnosti a nedávných incidentech s drony v Litvě,“ uvedl Budrys. Oba se během jednání shodli na nutnosti okamžitých opatření k posílení protivzdušné obrany východního křídla Aliance. Kromě Litvy hlásí podobné incidenty i další země na východním křídle NATO, například Rumunsko, Polsko a Lotyšsko.

Zdroj: Euronews (Francie)

ass; natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

Partneři portálu

NATO PDD iDnes.cz Newton Media