Litva nyní žádá Severoatlantickou alianci o posílení své protivzdušné obrany. Jde totiž o opakované narušení vzdušného prostoru ruskými vojenskými drony.
„Tyto opakující se incidenty jsou znepokojivým signálem, že ruská agrese proti Ukrajině se začíná přelévat na území NATO,“ napsal litevský ministr zahraničí Kęstutis Budrys na sociální síti X.
„Setkal jsem se s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Jednali jsme o regionální bezpečnosti a nedávných incidentech s drony v Litvě,“ uvedl Budrys. Oba se během jednání shodli na nutnosti okamžitých opatření k posílení protivzdušné obrany východního křídla Aliance. Kromě Litvy hlásí podobné incidenty i další země na východním křídle NATO, například Rumunsko, Polsko a Lotyšsko.
Zdroj: Euronews (Francie)