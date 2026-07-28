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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Lídři Izraele a Ukrajiny míří do Washingtonu na pohřeb bývalého senátora Grahama

    28. července 2026  15:39
    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přicestují do Washingtonu na pohřeb bývalého republikánského senátora Lindseye Grahama.  

    Republikánský senátor Lindsey Graham | foto: @UkrReview

    Obě hlavy států plánují využít cestu k osobním jednáním s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v klíčovém okamžiku pro konflikty ve svých zemích. Americká politika vůči válkám v Íránu a na Ukrajině totiž prochází změnami.

    Schůzka s Netanjahuem bude první od února. Vztahy mezi oběma lídry se od té doby zhoršily kvůli vývoji konfliktu s Íránem i rozdílným postojům k americké politice v regionu. Napětí vyvolala také dohoda USA se Saúdskou Arábií o civilním jaderném programu, na jejíž přípravě se podle médií Izrael nepodílel.

    Setkání se Zelenským naopak přichází v době, kdy administrativa Donalda Trumpa vyjadřuje Ukrajině nejvýraznější podporu od Trumpova návratu do úřadu. Oba prezidenti spolu jednali na nedávném summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Graham navíc den před svou smrtí navštívil Kyjev, kde podporoval zpřísnění amerických sankcí vůči Rusku.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    maj; natoaktual.cz

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