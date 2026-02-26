Zároveň vyjádřil obavy z možného nového konfliktu s Izraelem.
Rádždží novinářům v Ženevě sdělil, že libanonští představitelé byli varováni, že v případě další války mezi Izraelem a Hizballáhem by Izrael mohl útočit na civilní infrastrukturu napříč Libanonem ještě intenzivněji než v předchozích bojích.
Výzva přichází v době rostoucích obav z možných nových amerických úderů proti Íránu. Teherán uspořádal s Ruskem každoroční vojenské cvičení právě ve chvíli, kdy se do oblasti Blízkého východu přesunula druhá americká letadlová loď. Spojené státy i Írán zároveň signalizují připravenost na eskalaci, pokud by jednání o íránském jaderném programu ztroskotala.
Zdroj: Associated Press (USA)