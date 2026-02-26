natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Libanon vyzval Hizballáh, aby se nevměšoval do případného konfliktu USA a Íránu

    26. února 2026  19:08
    Libanonský ministr zahraničí Júsuf Rádždží vyzval Íránem podporované militantní hnutí Hizballáh, aby se nezapojovalo do případných bojů mezi Spojenými státy a Íránem.  

    Izraelské dělostřelectvo odpovídá na útoky Hizballáhu z Libanonu. | foto: @IDF

    Zároveň vyjádřil obavy z možného nového konfliktu s Izraelem.

    Rádždží novinářům v Ženevě sdělil, že libanonští představitelé byli varováni, že v případě další války mezi Izraelem a Hizballáhem by Izrael mohl útočit na civilní infrastrukturu napříč Libanonem ještě intenzivněji než v předchozích bojích.

    Výzva přichází v době rostoucích obav z možných nových amerických úderů proti Íránu. Teherán uspořádal s Ruskem každoroční vojenské cvičení právě ve chvíli, kdy se do oblasti Blízkého východu přesunula druhá americká letadlová loď. Spojené státy i Írán zároveň signalizují připravenost na eskalaci, pokud by jednání o íránském jaderném programu ztroskotala.

    Zdroj: Associated Press (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media