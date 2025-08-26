natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Na letišti byla nalezena složka švédské vlády s materiály z jednání NATO a Turecka

    26. srpna 2025  16:51
    Na švédském letišti Arlanda byla nalezena složka švédské vlády obsahující dokumenty ze schůzky NATO s Tureckem v roce 2022.  

    Finsko a Švédsko jednají o vstupu do NATO | foto: NATO Photos

     Incident se odehrál krátce poté, co se v listopadu téhož roku tehdejší švédský premiér Ulf Kristersson setkal v Ankaře s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, aby projednali žádost Švédska o vstup do NATO. Jeden ze švédských úředníků měl podle všeho složku zapomenout při návratu z cesty.

    Švédská vládní tisková služba sdělila, že složka neobsahovala utajované informace, avšak odmítla sdělit, jak dlouho byla pohřešována či jak byl incident vyřešen. Podle informací deníku Dagens Nyheter, který se odvolává na své zdroje, ale část dokumentů spadala do kategorie utajení. Tyto materiály obsahovaly informace, které by mohly ohrozit vztahy Švédska s jinými státy.

    Turecko, jež je členem NATO více než 70 let, podmínilo souhlas se vstupem Švédska do Aliance přísnějším postupem vůči kurdské organizaci PKK a hnutí FETO. Právě vnímaná shovívavost Stockholmu vůči těmto skupinám – především vůči PKK – byla hlavním důvodem dlouhodobého tureckého odporu proti přijetí Švédska do NATO.

    Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media