Incident se odehrál krátce poté, co se v listopadu téhož roku tehdejší švédský premiér Ulf Kristersson setkal v Ankaře s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, aby projednali žádost Švédska o vstup do NATO. Jeden ze švédských úředníků měl podle všeho složku zapomenout při návratu z cesty.
Švédská vládní tisková služba sdělila, že složka neobsahovala utajované informace, avšak odmítla sdělit, jak dlouho byla pohřešována či jak byl incident vyřešen. Podle informací deníku Dagens Nyheter, který se odvolává na své zdroje, ale část dokumentů spadala do kategorie utajení. Tyto materiály obsahovaly informace, které by mohly ohrozit vztahy Švédska s jinými státy.
Turecko, jež je členem NATO více než 70 let, podmínilo souhlas se vstupem Švédska do Aliance přísnějším postupem vůči kurdské organizaci PKK a hnutí FETO. Právě vnímaná shovívavost Stockholmu vůči těmto skupinám – především vůči PKK – byla hlavním důvodem dlouhodobého tureckého odporu proti přijetí Švédska do NATO.
Zdroj: Anadolu Ajansı(Turecko)