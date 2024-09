Celkový nedostatek pilotů v americkém letectvu by mohl vést k tomu, že absolventi pilotního výcviku na letounech T-38 budou posláni do nebojových rolí, jako jsou instruktoři nebo piloti transportních letounů. Absolventi výcviku na T-38 obvykle pokračují ke stíhacím letounům nebo bombardérům, ale akutní nedostatek pilotů by mohl tuto situaci změnit.

Podle memoranda letectvo oznámilo, že mu chybí 1 848 pilotů. „Ačkoli bychom raději vyslali každého kvalifikovaného absolventa T-38 ke stíhacím letounům, okolnosti nás nutí využít dostupné kapacity k maximalizaci pilotní produkce. V blízké budoucnosti budou, kromě tradičních bojových a bombardovacích úkolů, někteří absolventi T-38 přiřazeni k dalším pozicím,“ uvádí se v memorandu.

Zdroj: AV web(USA)