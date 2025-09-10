natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Udržitelná paliva by mohla snížit dopad vojenských letadel na klima

    10. září 2025  15:48
    Vojenská letadla – od stíhaček po transportní stroje – hrají v dnešním nestabilním světě klíčovou roli.  

    Letoun F-35 dánského Královského letectva | foto: @forsvaretdk

     Jejich provoz, od bojových misí po cvičné lety, však spotřebovává obrovské množství fosilních paliv. Přesto bývá vojenské letectví jen zřídka zahrnuto do národních klimatických inventur.

    Spalování v leteckých motorech primárně uvolňuje oxid uhličitý (CO₂), jeho dopady na klima však sahají mnohem dál. Vznikají i saze, oxidy dusíku, vodní pára a sloučeniny síry, které mění chemii atmosféry a přispívají ke vzniku oblaků. Odhaduje se, že přetrvávající kondenzační stopy a následné cirrové mraky mají na oteplování klimatu podobně významný vliv jako samotné emise CO₂ z komerčního letectví.

    Ilustrativním příkladem je letoun F-35. Za určitých podmínek dokáže během jediné hodiny letu spotřebovat až pět tun paliva. Pro srovnání – dieselový automobil, například Volvo V70, by během celé své životnosti spálil zhruba stejné množství paliva, jaké F-35 spotřebuje za čtyři hodiny intenzivních manévrů.

    Civilní letectví se proto snaží zmírnit klimatické dopady vývojem udržitelných leteckých paliv (SAF). Hydrogenačně zpracovaná paliva na bázi esterů a mastných kyselin (HeFA), vyráběná například z odpadních olejů nebo zbytků, mohou během životního cyklu snížit emise CO₂ o 50–70 % oproti fosilnímu palivu. Ještě větší potenciál mají syntetická paliva typu power-to-liquid (PtL), vyráběná pomocí obnovitelné elektřiny, která by mohla snížit emise o více než 80 %. Problémem však zůstává jejich omezená dostupnost a vysoká cena.

    Zdroj: The Conversation (Austrálie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media