Na pláži Wharton u Esperance, zhruba 750 kilometrů jihovýchodně od Perthu, byl nalezen optimisticky laděný dopis vojína Malcolma Alexandra Nevilla, datovaný 15. srpna 1916.
„Mám se skvěle,“ napsal Neville ve vzkazu, který byl uzavřen v lahvi od limonády Schweppes. Neville vyplul z Adelaide tři dny před napsáním dopisu. O necelý rok později, v dubnu 1917, padl ve Francii ve věku 28 let.
Dopis, ručně psaný tužkou na papíru a pevně srolovaný v lahvi uzavřené korkem, obsahoval i prosbu, aby nálezce vzkaz zaslal jeho matce do rodného města Wilkawatt v Jižní Austrálii.
Láhev objevila rodina Debry Brownové z Esperance při úklidu pláže. Podle nich ji zřejmě k pobřeží přinesly zimní bouře, které narušily blízké duny. Rodina použila jemné chirurgické pinzety, aby 109 let starý dvoustránkový dopis bezpečně vytáhla.
Paní Brownová následně pátrala po osudu odesílatele a díky databázi Australského válečného památníku ho úspěšně identifikovala. Uvnitř lahve byl nalezen také dopis od dalšího vojáka – vojína Willama Kirka Harleyho, který válku přežil a později se údajně oženil se svou dětskou láskou.
Láhev je čtvrtým známým exemplářem objeveným na pobřeží mezi Adelaide a Perthem. Podobné vzkazy házeli australští vojáci do moře během plavby do Evropy v roce 1916.
Zdroj: The Guardian(Velká Británie)