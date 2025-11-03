natoaktual.cz

    3. listopadu 2025  16:34
    Více než sto let poté, co australský voják napsal dopis své matce na cestě do války a netuše, že míří ke své smrti, byl jeho vzkaz objeven v lahvi vyplavené na odlehlé pláži.  

    Australští vojáci na západní frontě první světové války | foto: @DVAAus

    Na pláži Wharton u Esperance, zhruba 750 kilometrů jihovýchodně od Perthu, byl nalezen optimisticky laděný dopis vojína Malcolma Alexandra Nevilla, datovaný 15. srpna 1916.

    „Mám se skvěle,“ napsal Neville ve vzkazu, který byl uzavřen v lahvi od limonády Schweppes. Neville vyplul z Adelaide tři dny před napsáním dopisu. O necelý rok později, v dubnu 1917, padl ve Francii ve věku 28 let.

    Dopis, ručně psaný tužkou na papíru a pevně srolovaný v lahvi uzavřené korkem, obsahoval i prosbu, aby nálezce vzkaz zaslal jeho matce do rodného města Wilkawatt v Jižní Austrálii.

    Láhev objevila rodina Debry Brownové z Esperance při úklidu pláže. Podle nich ji zřejmě k pobřeží přinesly zimní bouře, které narušily blízké duny. Rodina použila jemné chirurgické pinzety, aby 109 let starý dvoustránkový dopis bezpečně vytáhla.

    Paní Brownová následně pátrala po osudu odesílatele a díky databázi Australského válečného památníku ho úspěšně identifikovala. Uvnitř lahve byl nalezen také dopis od dalšího vojáka – vojína Willama Kirka Harleyho, který válku přežil a později se údajně oženil se svou dětskou láskou.

    Láhev je čtvrtým známým exemplářem objeveným na pobřeží mezi Adelaide a Perthem. Podobné vzkazy házeli australští vojáci do moře během plavby do Evropy v roce 1916.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

