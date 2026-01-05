Budanov nahradil Andrije Jermaka, který rezignoval po korupčním skandálu v listopadu 2025.
Budanov patří k nejpopulárnějším veřejným činitelům v zemi a je považován za potenciálního politického rivala prezidenta Zelenského. Podle průzkumů by Budanov i bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Valerij Zalužnyj měli šanci Zelenského porazit v druhém kole prezidentské volby. Budanov se stal prvním vojákem v této funkci, proslul operacemi hluboko na ruském území i mediálně výrazným vystupováním, které je na zpravodajského důstojníka neobvyklé.
Jeho kariéru však provázejí i kontroverze: nenaplněné prognózy o vývoji války, ztráty elitních operativců a neúspěchy některých tajných misí. Budanov byl rovněž terčem ruských pokusů o atentát. Ve funkci šéfa prezidentské kanceláře se od něj očekává větší důraz na vojenství, zároveň však i zapojení do zákulisní diplomacie; sám připouští, že prostor pro mírová jednání by mohl existovat do února 2026.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)