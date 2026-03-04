natoaktual.cz

    Útoky dronů na britskou základnu na Kypru vyvolaly obavy

    4. března 2026  7:39
    Kypr je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, které nejsou členy Severoatlantické aliance.  

    Operátoři dronů. | foto: NATO Photos

    Na rozdíl od něj má však Velká Británie na ostrově své suverénní vojenské základny. Aktivita dronů zaměřených na britské vojenské objekty na Kypru v posledních dnech vyvolala bezpečnostní obavy, incidenty však zatím nevedly k formálním konzultacím v rámci NATO ani Evropské unie o opatřeních kolektivní obrany.

    Dva drony směřující na britskou základnu RAF Akrotiri byly zachyceny poté, co další útok způsobil pouze omezené škody. Velká Británie je členem NATO, zdroj z Aliance však potvrdil, že mezi 32 spojenci zatím neproběhla žádná odborná diskuse o tomto incidentu, který je prozatím považován za relativně malý.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte během návštěvy Severní Makedonie zdůraznil, že vojenská Aliance sama o sobě není zapojena do dění na Blízkém východě. Dodal však, že NATO je připraveno bránit každý centimetr území Aliance. Rutte zároveň uvedl, že operaci proti Íránu provedly Spojené státy a Izrael, a přestože někteří spojenci poskytují podporu, děje se tak na bilaterální úrovni.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    natoaktual.cz

