Tento vývoj je v rozporu s dlouholetou politikou neutrality Kypru, která sahá až do éry studené války, kdy země balancovala na politické linii mezi Washingtonem a Moskvou.

„I když Kypr v současné době nemůže vstoupit do NATO kvůli námitkám členské země Turecka, neměla by být Národní garda Kypru zbavena možnosti zlepšovat své obranné schopnosti za pomoci USA,“ uvedl kyperský prezident. Christodoulides se nevyjádřil k tomu, jak by bylo možné turecké námitky obejít.

Organizace spojených národů v současnosti pracuje na přípravě obnovení mírových rozhovorů mezi znepřátelenými stranami na Kypru, který byl rozdělen v roce 1974, kdy Turecko uskutečnilo invazi po státním převratu podporovaném zastánci sjednocení ostrova s Řeckem. Podle anonymních vládních zdrojů turecké tiskové agentury Anadolu by jakákoliv žádost Kypru o členství v NATO byla pro Turecko nepřijatelným vývojem a mohla by narušit jakékoliv mírové rozhovory.

Zdroj: Associated Press (USA)