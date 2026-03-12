Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Členství Kypru v NATO je prozatím nereálné

    12. března 2026  17:54
    Debata o možném vstupu Kypru do NATO se znovu objevila po nedávných dronových útocích spojených s Íránem a hnutím Hizballáh, které zasáhly Kypr.  

    Letoun Tornado GR.4 britského Královského letectva přistává na kyperské základně Akrotiri | foto: RAF

    Prezident Nikos Christodoulides uvedl, že pokud by to okolnosti umožnily, země by o členství požádala. Zároveň ale připustil, že Turecko, které je členem NATO, by takový krok pravděpodobně vetovalo. Hlavní překážkou zůstává dlouhodobý spor o rozdělení ostrova.

    Turecko kontroluje severní část Kypru od roku 1974, kdy zasáhlo po převratu podporovaném Řeckem. Severní část ostrova vyhlásila vlastní stát, který však uznává pouze Ankara. Turecko zároveň neuznává vládu Kyperské republiky v Nikósii. Nevyřešený konflikt dlouhodobě komplikuje zahraničněpolitickou orientaci ostrova.

    Někteří politici proto považují za realističtější prohlubovat spolupráci se státy NATO a přibližovat se aliančním standardům, aniž by Kypr usiloval o okamžité členství. Vztahy se Spojenými státy se v posledních letech zlepšily, mimo jiné po částečném zrušení amerického zbrojního embarga z roku 1987.

    Diskusi o NATO ovlivňuje i domácí politika. Před parlamentními volbami plánovanými na květen se prezident snaží prezentovat evropskou podporu i debatu o možném členství jako úspěch své zahraniční politiky. Podle kritiků tím oslovuje konzervativní voliče v situaci, kdy se očekává fragmentovanější parlament.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

