Prezident Nikos Christodoulides uvedl, že pokud by to okolnosti umožnily, země by o členství požádala. Zároveň ale připustil, že Turecko, které je členem NATO, by takový krok pravděpodobně vetovalo. Hlavní překážkou zůstává dlouhodobý spor o rozdělení ostrova.
Turecko kontroluje severní část Kypru od roku 1974, kdy zasáhlo po převratu podporovaném Řeckem. Severní část ostrova vyhlásila vlastní stát, který však uznává pouze Ankara. Turecko zároveň neuznává vládu Kyperské republiky v Nikósii. Nevyřešený konflikt dlouhodobě komplikuje zahraničněpolitickou orientaci ostrova.
Někteří politici proto považují za realističtější prohlubovat spolupráci se státy NATO a přibližovat se aliančním standardům, aniž by Kypr usiloval o okamžité členství. Vztahy se Spojenými státy se v posledních letech zlepšily, mimo jiné po částečném zrušení amerického zbrojního embarga z roku 1987.
Diskusi o NATO ovlivňuje i domácí politika. Před parlamentními volbami plánovanými na květen se prezident snaží prezentovat evropskou podporu i debatu o možném členství jako úspěch své zahraniční politiky. Podle kritiků tím oslovuje konzervativní voliče v situaci, kdy se očekává fragmentovanější parlament.
