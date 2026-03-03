natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kuvajt omylem sestřelil tři americké stíhačky

    3. března 2026  15:44
    Tři americké stíhací letouny F-15E Strike Eagle byly nad Kuvajtem omylem sestřeleny v incidentu označovaném jako přátelská palba.  

    Americké stroje F-15C dorazily počátkem dubna na Island | foto: USAF

    Podle amerického Centrálního velitelství (Centcom) na ně během bojové mise třetí den konfliktu vypálila kuvajtská protivzdušná obrana. Všech šest členů posádek se katapultovalo a jsou ve stabilním stavu. Kuvajt incident potvrdil a zahájil vyšetřování.

    „Během aktivních bojových operací – které zahrnovaly útoky íránských letounů, balistických raket a dronů – byly stíhačky amerického letectva omylem sestřeleny kuvajtskou protivzdušnou obranou,“ uvádí se v prohlášení Centcom. Předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine uvedl, že stroje nebyly zasaženy nepřátelskou palbou a další komentář odmítl s odkazem na probíhající vyšetřování. Íránská státní média mezitím tvrdila, že za pád letounu nesou odpovědnost íránské síly.

    Incident podtrhuje chaos konfliktu zahájeného americko-izraelskými údery na Írán. Centcom potvrdil, že si boje dosud vyžádaly čtyři mrtvé americké vojáky.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media