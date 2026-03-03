Podle amerického Centrálního velitelství (Centcom) na ně během bojové mise třetí den konfliktu vypálila kuvajtská protivzdušná obrana. Všech šest členů posádek se katapultovalo a jsou ve stabilním stavu. Kuvajt incident potvrdil a zahájil vyšetřování.
„Během aktivních bojových operací – které zahrnovaly útoky íránských letounů, balistických raket a dronů – byly stíhačky amerického letectva omylem sestřeleny kuvajtskou protivzdušnou obranou,“ uvádí se v prohlášení Centcom. Předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine uvedl, že stroje nebyly zasaženy nepřátelskou palbou a další komentář odmítl s odkazem na probíhající vyšetřování. Íránská státní média mezitím tvrdila, že za pád letounu nesou odpovědnost íránské síly.
Incident podtrhuje chaos konfliktu zahájeného americko-izraelskými údery na Írán. Centcom potvrdil, že si boje dosud vyžádaly čtyři mrtvé americké vojáky.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)