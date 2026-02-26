Člun byl zachycen přibližně jednu námořní míli od ostrova Cayo Falcones v provincii Villa Clara u severního pobřeží Kuby.
„V důsledku střetu byli čtyři útočníci zabiti a šest dalších zraněno,“ uvedlo kubánské ministerstvo s tím, že ranění byli evakuováni a byla jim poskytnuta lékařská péče. Úřady zároveň zdůraznily, že Kuba je nadále odhodlána chránit své teritoriální vody.
Carlos Giménez, republikánský člen Sněmovny reprezentantů za Floridu, vyzval k „okamžitému vyšetření tohoto incidentu“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že byl o incidentu informován a že Spojené státy shromažďují informace, aby zjistily, zda mezi oběťmi byli američtí občané nebo osoby s trvalým pobytem. Zároveň prohlásil, že současná situace na Kubě je neudržitelná a že se poměry na ostrově musí výrazně změnit.
Incident se odehrál v době, kdy Spojené státy omezují dodávky venezuelské ropy na Kubu, což dále zhoršuje ekonomickou situaci ostrova i každodenní život obyvatel. Americké ministerstvo financí oznámilo, že umožní další prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z transakcí nebude profitovat kubánská vláda, ale soukromý sektor.
K částečnému uvolnění amerických omezení dochází v době, kdy se život na ostrově zpomaluje kvůli nedostatku paliva.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)