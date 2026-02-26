natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kubánská pobřežní stráž zabila čtyři osoby v motorovém člunu registrovaném v USA

    26. února 2026  19:06
    Kubánská pobřežní stráž zastřelila čtyři osoby a dalších šest zranila na motorovém člunu registrovaném ve Spojených státech.  

    Americký úder na člun u pobřeží Venezuely, který podle Pentagonu pašoval drogy | foto: @DeptofWar

    Člun byl zachycen přibližně jednu námořní míli od ostrova Cayo Falcones v provincii Villa Clara u severního pobřeží Kuby.

    „V důsledku střetu byli čtyři útočníci zabiti a šest dalších zraněno,“ uvedlo kubánské ministerstvo s tím, že ranění byli evakuováni a byla jim poskytnuta lékařská péče. Úřady zároveň zdůraznily, že Kuba je nadále odhodlána chránit své teritoriální vody.

    Carlos Giménez, republikánský člen Sněmovny reprezentantů za Floridu, vyzval k „okamžitému vyšetření tohoto incidentu“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že byl o incidentu informován a že Spojené státy shromažďují informace, aby zjistily, zda mezi oběťmi byli američtí občané nebo osoby s trvalým pobytem. Zároveň prohlásil, že současná situace na Kubě je neudržitelná a že se poměry na ostrově musí výrazně změnit.

    Incident se odehrál v době, kdy Spojené státy omezují dodávky venezuelské ropy na Kubu, což dále zhoršuje ekonomickou situaci ostrova i každodenní život obyvatel. Americké ministerstvo financí oznámilo, že umožní další prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z transakcí nebude profitovat kubánská vláda, ale soukromý sektor.

    K částečnému uvolnění amerických omezení dochází v době, kdy se život na ostrově zpomaluje kvůli nedostatku paliva.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media