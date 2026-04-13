    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kubánský prezident odmítá tlak USA a varuje před obranou země

    13. dubna 2026  16:25
    Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v televizním rozhovoru obvinil Spojené státy z prohlubování ekonomické krize prostřednictvím energetické blokády a zdůraznil, že jeho země nebude ustupovat tlaku Washingtonu.  

    Prezident Kuby Miguel Diaz-Canel.

    Uvedl, že je otevřen dialogu bez podmínek, ale odmítl jakékoli výzvy k rezignaci.

    Prezident varoval, že Kuba je připravena bránit se případné vojenské intervenci. Prohlásil, že Kubánci jsou ochotni položit své životy za revoluci. Jeho vyjádření odráží postoj vedení země, které podle něj čelí tlaku Spojených států. Ty již několik měsíců blokují dodávky ropy na Kubu a zároveň brání dalším zemím v jejím zásobování.

    Díaz-Canel zároveň odmítl změny politického systému, včetně zavedení více stran či propuštění politických vězňů. Zdůraznil, že prioritou je zachování současného uspořádání a že o budoucnosti země musí rozhodnout samotní Kubánci.

    Zdroj: The New York Times (USA)

    vst; natoaktual.cz

