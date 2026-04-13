Uvedl, že je otevřen dialogu bez podmínek, ale odmítl jakékoli výzvy k rezignaci.
Prezident varoval, že Kuba je připravena bránit se případné vojenské intervenci. Prohlásil, že Kubánci jsou ochotni položit své životy za revoluci. Jeho vyjádření odráží postoj vedení země, které podle něj čelí tlaku Spojených států. Ty již několik měsíců blokují dodávky ropy na Kubu a zároveň brání dalším zemím v jejím zásobování.
Díaz-Canel zároveň odmítl změny politického systému, včetně zavedení více stran či propuštění politických vězňů. Zdůraznil, že prioritou je zachování současného uspořádání a že o budoucnosti země musí rozhodnout samotní Kubánci.
Zdroj: The New York Times (USA)