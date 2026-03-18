Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Kuba: pokus o převrat ze strany USA odrazíme

    18. března 2026  10:24
    „Jakýkoli pokus Spojených států převzít kontrolu nad Kubou by narazil na tvrdý odpor,“ prohlásil kubánský prezident Miguel Díaz-Canel.  

    Prezident Kuby Miguel Diaz-Canel.

    Uvedl to v době, kdy se po celostátním kolapsu elektrické sítě začaly do některých částí ostrova vracet dodávky proudu.

    Po sobě jdoucí americké administrativy se podle něj více než šest desetiletí snažily Kubu izolovat. Díaz-Canel v bojovném příspěvku na síti X obvinil Washington, že nyní využívá ekonomické slabosti země jako záminky k pokusu o její ovládnutí. Americký prezident Donald Trump se v minulosti opakovaně vysmíval komunistickému vedení Kuby a hrozil převzetím moci nad ostrovem.

    Kuba utrpěla vážný ekonomický otřes poté, co Spojené státy na začátku letošního roku fakticky zablokovaly dodávky ropy mířící na ostrov. Tím připravily stárnoucí kubánskou elektrickou síť o hlavní zdroj paliva.

    Většina z deseti milionů obyvatel ostrova byla v pondělí bez elektřiny, když první celostátní kolaps sítě přinutil lidi vařit při světle pochodní a svíček. Výuka ve školách byla zkrácena a velké sportovní akce odloženy. V některých čtvrtích se navíc kvůli nedostatku paliva pro svozová vozidla hromadily odpadky.

    Zdroj: CNN (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

