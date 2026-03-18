Uvedl to v době, kdy se po celostátním kolapsu elektrické sítě začaly do některých částí ostrova vracet dodávky proudu.
Po sobě jdoucí americké administrativy se podle něj více než šest desetiletí snažily Kubu izolovat. Díaz-Canel v bojovném příspěvku na síti X obvinil Washington, že nyní využívá ekonomické slabosti země jako záminky k pokusu o její ovládnutí. Americký prezident Donald Trump se v minulosti opakovaně vysmíval komunistickému vedení Kuby a hrozil převzetím moci nad ostrovem.
Kuba utrpěla vážný ekonomický otřes poté, co Spojené státy na začátku letošního roku fakticky zablokovaly dodávky ropy mířící na ostrov. Tím připravily stárnoucí kubánskou elektrickou síť o hlavní zdroj paliva.
Většina z deseti milionů obyvatel ostrova byla v pondělí bez elektřiny, když první celostátní kolaps sítě přinutil lidi vařit při světle pochodní a svíček. Výuka ve školách byla zkrácena a velké sportovní akce odloženy. V některých čtvrtích se navíc kvůli nedostatku paliva pro svozová vozidla hromadily odpadky.
Zdroj: CNN (USA)