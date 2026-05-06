Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    6. května 2026  15:40
    Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez obvinil Spojené státy americké z eskalace tlaku vůči Kubě prostřednictvím ekonomických opatření a varoval před možností vojenské akce.  

    Americký ministr zahraničí Marc Rubio | foto: US State Department

    „Cynické a pokrytecké na tom je, že USA se po desetiletí snaží tuto zemi zdevastovat za pomoci ekonomické války; a tato vláda tak v posledních dvou měsících činí s ještě větší horlivostí prostřednictvím přijetí dvou genocidních exekutivních příkazů,“ řekl Rodríguez.

    Rodríguez uvedl, že ekonomická blokáda, omezení dodávek energie i případná vojenská agrese představují porušení mezinárodního práva. „Ve skutečnosti proti Kubě neexistuje žádná ropná blokáda,“ konstatoval americký ministr zahraničí Marco Rubio na tiskovém briefingu. Toto tvrzení však Rodríguez odmítl.

    Kubánský ministr tvrdí, že americká opatření odradila dodavatele paliv a výrazně omezila dodávky ropy na ostrov. Kuba podle něj během čtyř měsíců přijala pouze jeden tanker s palivem, zatímco země zároveň čelí energetické krizi a rozsáhlým výpadkům elektřiny. „Ministr velmi dobře ví, jaké škody a utrpení kubánskému lidu dnes způsobuje kriminální ropné obléhání, které sám navrhl svému prezidentovi,“ dodal Rodríguez.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

