Podle zprávy Havana diskutovala také o možném využití dronů proti americké námořní základně Guantánamo Bay na Kubě, vojenským lodím a případně i proti Key Westu na Floridě. Americká administrativa podle Axiosu vyjadřuje obavy kvůli rozvoji dronových technologií a přítomnosti íránských vojenských poradců na Kubě.
Američtí představitelé podle zprávy tvrdí, že Kuba pořizuje útočné drony od roku 2023 a snaží se nakoupit další. „Když přemýšlíme o tom, že se tyto technologie nacházejí tak blízko a že existuje celá řada problematických aktérů — od teroristických skupin přes drogové kartely až po Íránce a Rusy — je to znepokojivé,“ uvedl nejmenovaný americký představitel.
„Bez jakékoliv legitimní záminky se vláda USA den za dnem snaží ospravedlnit bezohlednou ekonomickou válku proti kubánskému lidu a případnou vojenskou agresi,“ napsal kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez na síti X.
Ve svém vyjádření uvedl, že Kuba nepředstavuje hrozbu a neusiluje o válku. Zpráva přichází v době rostoucího tlaku Washingtonu na Havanu, včetně omezení dodávek ropy na ostrov a výroků prezidenta Donalda Trumpa o možném převzetí Kuby.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)