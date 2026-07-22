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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Válečná krize v oblasti energií a hnojiv bude dál zvyšovat ceny potravin

    22. července 2026  21:47
    Organizace spojených národů varuje, že rostoucí ceny energií a hnojiv budou pravděpodobně přispívat k celosvětovému zdražování potravin, jež může následně zvýšit náklady na zdravou stravu a ohrozit pokrok v boji proti globálnímu hladu.  

    Lodní doprava Hormuzskou úžinou | foto: natoaktual.cz

    Zpráva OSN o potravinové bezpečnosti zjistila, že globální hlad v posledních letech mírně ustoupil. Podle odhadů však do roku 2030 může chronickému hladu stále čelit více než 500 milionů lidí. Očekává se, že největší část této zátěže ponese Afrika.

    Alvaro Lario, prezident Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD), uvedl, že geopolitické napětí a potenciální narušení námořní dopravy a dodávek energií, včetně nejistoty kolem Hormuzského průlivu během války s Íránem, by mohly v případě přetrvávání těchto šoků vystavit riziku hladu dalších 9 až 18 milionů lidí.

    „Žijeme v době, kdy čelíme nejvyššímu počtu konfliktů, a tento počet dál roste,“ uvedl Lario a dodal: „Kdykoliv propukne konflikt, roste také hlad, vysidlování obyvatelstva a počty uprchlíků.“

    Zdroj: Euronews (Francie)

    rku; natoaktual.cz

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