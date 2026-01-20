natoaktual.cz

    Kreml: Trump pozval Putina do „Rady míru“ pro Gazu

    20. ledna 2026  16:40
    Několik významných osobností, včetně italské premiérky Giorgie Meloni a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, uvedlo, že je americký prezident Donald Trump pozval, aby se připojili k orgánu, který má dohlížet na provádění 20bodového mírového plánu USA pro Gazu.  

    Izraelská pozemní operace v pásmu Gazy | foto: @IDF

    Podle Kremlu byl k účasti v takzvané „Radě míru“ pozván také ruský prezident Vladimir Putin.

    Putin už dříve chválil Trumpovo úsilí o řešení konfliktů. „Opravdu dělá hodně pro řešení těchto složitých krizí, které trvají roky, ba i desetiletí,“ řekl loni v říjnu. Moskva se dlouhodobě snažila vyvažovat vztahy se všemi hlavními hráči na Blízkém východě, včetně Izraelců i Palestinců. Po válce mezi Izraelem a Hamásem a po ruském útoku na Ukrajinu se však Putin od Izraele distancoval a posiluje vazby s jeho protivníky, například s Íránem. Současně se Rusko snaží o užší vztahy se státy Perského zálivu v situaci své rostoucí izolace ze strany Západu.

    Bílý dům mezitím oslovil různé osobnosti z celého světa, aby se staly členy takzvané „Rady míru“, které předsedá sám americký prezident. Podle vyjádření Bílého domu se má orgán zaměřit mimo jiné na budování kapacit veřejné správy, regionální vztahy, rozsáhlé financování a mobilizaci kapitálu.

    Zdroj: Le Monde (Francie)

    aam; natoaktual.cz

