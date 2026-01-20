Podle Kremlu byl k účasti v takzvané „Radě míru“ pozván také ruský prezident Vladimir Putin.
Putin už dříve chválil Trumpovo úsilí o řešení konfliktů. „Opravdu dělá hodně pro řešení těchto složitých krizí, které trvají roky, ba i desetiletí,“ řekl loni v říjnu. Moskva se dlouhodobě snažila vyvažovat vztahy se všemi hlavními hráči na Blízkém východě, včetně Izraelců i Palestinců. Po válce mezi Izraelem a Hamásem a po ruském útoku na Ukrajinu se však Putin od Izraele distancoval a posiluje vazby s jeho protivníky, například s Íránem. Současně se Rusko snaží o užší vztahy se státy Perského zálivu v situaci své rostoucí izolace ze strany Západu.
Bílý dům mezitím oslovil různé osobnosti z celého světa, aby se staly členy takzvané „Rady míru“, které předsedá sám americký prezident. Podle vyjádření Bílého domu se má orgán zaměřit mimo jiné na budování kapacit veřejné správy, regionální vztahy, rozsáhlé financování a mobilizaci kapitálu.
Zdroj: Le Monde (Francie)