Varšava na to reagovala spuštěním konzultací podle článku 4 Severoatlantické smlouvy, přičemž zdůraznila, že Moskva testuje odhodlání spojenců. Podobnou situaci hlásí i Rumunsko, které muselo vyslat stíhačky F-16.
Velká Británie i Rumunsko si předvolaly ruské velvyslance kvůli nepřijatelným narušením vzdušného prostoru. Podél hranic s Běloruskem a Ruskem posílily hlídky Polsko i Litva, a to v době, kdy probíhají společné manévry Moskvy a Minsku Zapad-2025.
„Synchronizované použití dronů a dezinformací bylo jasně navrženo k testování potenciálních bezpečnostních zranitelností Polska… drzé použití těchto taktik proti Polsku by mělo být varovným signálem pro NATO a USA,“ uvedl politolog Michael Butler NATO mezitím oznámilo, že posílí leteckou přítomnost na východním křídle, avšak očekává další provokace.
Zdroj: Newsweek(USA)