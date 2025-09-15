natoaktual.cz

    15. září 2025  22:44
    Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Severoatlantická aliance je ve válce s Ruskem kvůli Ukrajině. Jeho slova zazněla po incidentu, kdy Polsko sestřelilo ruské drony, které narušily jeho vzdušný prostor.  

    Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov | foto: kremlin.ru

    Varšava na to reagovala spuštěním konzultací podle článku 4 Severoatlantické smlouvy, přičemž zdůraznila, že Moskva testuje odhodlání spojenců. Podobnou situaci hlásí i Rumunsko, které muselo vyslat stíhačky F-16.

    Velká Británie i Rumunsko si předvolaly ruské velvyslance kvůli nepřijatelným narušením vzdušného prostoru. Podél hranic s Běloruskem a Ruskem posílily hlídky Polsko i Litva, a to v době, kdy probíhají společné manévry Moskvy a Minsku Zapad-2025.

    „Synchronizované použití dronů a dezinformací bylo jasně navrženo k testování potenciálních bezpečnostních zranitelností Polska… drzé použití těchto taktik proti Polsku by mělo být varovným signálem pro NATO a USA,“ uvedl politolog Michael Butler NATO mezitím oznámilo, že posílí leteckou přítomnost na východním křídle, avšak očekává další provokace.

    Zdroj: Newsweek(USA)

    vst; natoaktual.cz

