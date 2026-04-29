Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Král Karel III. vyzval v Kongresu USA k jednotě NATO a podpoře Ukrajiny

    29. dubna 2026  20:04
    Britský král Karel III. během projevu v Kongresu Spojených států zdůraznil jednotu Severoatlantické aliance a vyzval k podpoře Ukrajiny v souvislosti s ruskou invazí.  

    Budova Kapitolu ve Washingtonu, sídlo amerického Kongresu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Projev pronesl během čtyřdenní návštěvy USA, přičemž se vyhnul přímým zmínkám o napětí mezi spojenci a zvolil spíše smířlivý tón, v němž vyzdvihl historické vazby a společné hodnoty obou zemí.

    Současně však zazněly i nepřímé odkazy na aktuální otázky, včetně podpory NATO a významu článku 5 po útocích z 11. září. Karel III. připomněl společné působení spojenců v minulých konfliktech a zdůraznil potřebu obdobného odhodlání při obraně Ukrajiny.

    V projevu se dotkl také ekonomické spolupráce mezi USA a Spojeným královstvím a zmínil význam právního státu, nezávislé justice a principu dělby moci. Vedle bezpečnostních témat upozornil i na význam ochrany životního prostředí pro prosperitu a bezpečnost států.

    Zdroj: Al Jazeera (Katar)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

