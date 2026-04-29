Projev pronesl během čtyřdenní návštěvy USA, přičemž se vyhnul přímým zmínkám o napětí mezi spojenci a zvolil spíše smířlivý tón, v němž vyzdvihl historické vazby a společné hodnoty obou zemí.
Současně však zazněly i nepřímé odkazy na aktuální otázky, včetně podpory NATO a významu článku 5 po útocích z 11. září. Karel III. připomněl společné působení spojenců v minulých konfliktech a zdůraznil potřebu obdobného odhodlání při obraně Ukrajiny.
V projevu se dotkl také ekonomické spolupráce mezi USA a Spojeným královstvím a zmínil význam právního státu, nezávislé justice a principu dělby moci. Vedle bezpečnostních témat upozornil i na význam ochrany životního prostředí pro prosperitu a bezpečnost států.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)