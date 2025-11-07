natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    NATO je připraveno posílit jednotky v Kosovu v případě dalších nepokojů

    7. listopadu 2025  16:45
    Severoatlantická aliance je připravena vyslat na sever Kosova další vojáky, pokud by v regionu znovu vzrostlo napětí.  

    Jednotky KFOR v Kosovu | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Obavy z obnovení konfliktu mezi Srbskem a Kosovem vzrostly letos v létě. Důvodem bylo nařízení Kosova, aby všichni občané do konce října používali státem vydané registrační značky.

    Srbové na severu Kosova však dosud používali staré srbské registrační značky vydané před válkou v roce 1999 nebo později zhotovené tak, aby vypadaly jako ty původní. Během léta vyvolaly pokusy o zavedení kosovských registračních značek v převážně srbské severní části země střety mezi policií a místními Srby, kteří zatarasili silnice. Zátarasy byly odstraněny až po zásahu příslušníků KFOR a poté, co kosovská vláda souhlasila s odkladem zavedení kosovských registračních značek.

    Podle generála Luca Piperniho, zástupce velitele sil KFOR, je situace sice klidná, ale křehká. „Jsme ostražití a připraveni jednat, pokud by došlo ke zvýšení napětí,“ prohlásil Piperni v sídle mise KFOR. V Kosovu je rozmístěno asi 3 700 vojáků NATO, kteří dohlížejí na stabilitu v regionu. Generální tajemník NATO Mark Rutte přivítal zklidnění situace. „Je nyní důležité zabránit jakékoli nové eskalaci,“ uvedl Rutte.

    Zdroj: eKathimerini (Řecko)

    ass; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media