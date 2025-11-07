Obavy z obnovení konfliktu mezi Srbskem a Kosovem vzrostly letos v létě. Důvodem bylo nařízení Kosova, aby všichni občané do konce října používali státem vydané registrační značky.
Srbové na severu Kosova však dosud používali staré srbské registrační značky vydané před válkou v roce 1999 nebo později zhotovené tak, aby vypadaly jako ty původní. Během léta vyvolaly pokusy o zavedení kosovských registračních značek v převážně srbské severní části země střety mezi policií a místními Srby, kteří zatarasili silnice. Zátarasy byly odstraněny až po zásahu příslušníků KFOR a poté, co kosovská vláda souhlasila s odkladem zavedení kosovských registračních značek.
Podle generála Luca Piperniho, zástupce velitele sil KFOR, je situace sice klidná, ale křehká. „Jsme ostražití a připraveni jednat, pokud by došlo ke zvýšení napětí,“ prohlásil Piperni v sídle mise KFOR. V Kosovu je rozmístěno asi 3 700 vojáků NATO, kteří dohlížejí na stabilitu v regionu. Generální tajemník NATO Mark Rutte přivítal zklidnění situace. „Je nyní důležité zabránit jakékoli nové eskalaci,“ uvedl Rutte.
Zdroj: eKathimerini (Řecko)