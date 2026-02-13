Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte tyto závazky oznámil na tiskové konferenci po jednání v Bruselu.
Rutte poděkoval Velké Británii, Islandu, Norsku, Švédsku a Litvě za jejich příspěvky, které podle něj dosahují stovek milionů dolarů. Britský ministr obrany John Healey uvedl, že spojenci na schůzce přislíbili Ukrajině podporu v celkové výši přibližně 48 miliard dolarů. „UDCG má pro Putina jasný vzkaz: jsme jednotnější a odhodlanější než kdy dříve. Zvýšíme tlak na Rusko a chceme, aby rok 2026 byl rokem ukončení této války,“ prohlásil.
Německý ministr obrany Boris Pistorius následně oznámil, že Německo dodá Ukrajině dalších pět systémů protivzdušné obrany, pokud se ostatní země zapojí tak, aby byl celkový počet dodaných systémů navýšen na 30 kusů.
Zdroj: Anadolu Ajansi (Turecko)