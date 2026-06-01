natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Konference Šangri-La: bezpečnostní situace v Indo-Pacifiku se zhoršuje

    1. června 2026  16:48
    Na každoroční bezpečnostní konferenci Shangri-La Dialogue v Singapuru se sešli ministři obrany, vojenští představitelé a bezpečnostní experti z celého světa, aby diskutovali o bezpečnosti v indo-pacifickém regionu.  

    21. století má být pro Americku stoletím Tichomoří. | foto: Ministerstvo obrany USA

    Region zaznamenává zhoršující se bezpečnostní situaci. Přestože oblast zasáhla řada regionálních konfliktů, rostoucí americko-čínská rivalita dominovala v diskuzích letošní konference. Obavy vyvolává především rychle se rozrůstající čínská armáda, která mění rovnováhu sil v oblasti.

    Reakcí na zhoršující se bezpečnostní situaci je především zbrojení. Podle Stockholmského mezinárodního mírového výzkumného ústavu (SIPRI) zbrojení v Indo-Pacifiku vzrostlo v roce 2025 o 8,1 % na 681 miliard dolarů.

    Výraznou změnou oproti loňskému ročníku bylo vynechání Tchaj-wanu v proslovu amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Zatímco v roce 2025 varoval před čínským útokem s katastrofickými následky pro celý svět, letos o Tchaj-wanu nepadlo ani slovo.

    Odráží to posun v americko-čínských vztazích po květnové schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem. ,

    Na konferenci zároveň vyniklo, že přestože Spojené státy americké zůstávají v regionu nezastupitelné, jejich působení v oblasti není všemocné. Japonsko, Austrálie, Filipíny a další státy budují nová vícevrstvá bezpečnostní partnerství, jejichž cílem je zvýšit strategické náklady čínských ambicí.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    rku; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media