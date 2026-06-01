Region zaznamenává zhoršující se bezpečnostní situaci. Přestože oblast zasáhla řada regionálních konfliktů, rostoucí americko-čínská rivalita dominovala v diskuzích letošní konference. Obavy vyvolává především rychle se rozrůstající čínská armáda, která mění rovnováhu sil v oblasti.
Reakcí na zhoršující se bezpečnostní situaci je především zbrojení. Podle Stockholmského mezinárodního mírového výzkumného ústavu (SIPRI) zbrojení v Indo-Pacifiku vzrostlo v roce 2025 o 8,1 % na 681 miliard dolarů.
Výraznou změnou oproti loňskému ročníku bylo vynechání Tchaj-wanu v proslovu amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Zatímco v roce 2025 varoval před čínským útokem s katastrofickými následky pro celý svět, letos o Tchaj-wanu nepadlo ani slovo.
Odráží to posun v americko-čínských vztazích po květnové schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem. ,
Na konferenci zároveň vyniklo, že přestože Spojené státy americké zůstávají v regionu nezastupitelné, jejich působení v oblasti není všemocné. Japonsko, Austrálie, Filipíny a další státy budují nová vícevrstvá bezpečnostní partnerství, jejichž cílem je zvýšit strategické náklady čínských ambicí.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)