    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Největší výrobce kondomů zdraží kvůli válce s Íránem

    22. dubna 2026  18:04
    Největší světový výrobce kondomů Karex plánuje zvýšit ceny až o 30 %, případně více, pokud bude válka s Íránem nadále narušovat dodávky surovin. Podle vedení firmy výrazně vzrostly výrobní náklady, zejména kvůli zdražení materiálů odvozených od ropy.  

    Lodní doprava Hormuzskou úžinou | foto: natoaktual.cz

    Firma se sídlem v Malajsii produkuje přes pět miliard kondomů ročně a zásobuje značky jako Durex či Trojan.

    Konflikt vedl k omezení dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází významná část světových dodávek ropy a plynu. To narušilo globální dodavatelské řetězce a zvýšilo ceny vstupů, jako je amoniak či silikonové lubrikanty.

    Firma zároveň eviduje zhruba třicetiprocentní růst poptávky. Vyšší náklady na dopravu a zpoždění dodávek dále prohlubují nedostatek. Konflikt zároveň zdražuje i další zboží, včetně letenek, hnojiv či potravin.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

