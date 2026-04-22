Firma se sídlem v Malajsii produkuje přes pět miliard kondomů ročně a zásobuje značky jako Durex či Trojan.
Konflikt vedl k omezení dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází významná část světových dodávek ropy a plynu. To narušilo globální dodavatelské řetězce a zvýšilo ceny vstupů, jako je amoniak či silikonové lubrikanty.
Firma zároveň eviduje zhruba třicetiprocentní růst poptávky. Vyšší náklady na dopravu a zpoždění dodávek dále prohlubují nedostatek. Konflikt zároveň zdražuje i další zboží, včetně letenek, hnojiv či potravin.
Zdroj: BBC (Velká Británie)