    NATO skončí, pokud Trump obsadí Grónsko silou, varuje eurokomisař Kubilius

    13. ledna 2026  16:54
    Eurokomisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius varoval, že případné vojenské převzetí Grónska Spojenými státy americkými by znamenalo konec Severoatlantické aliance.  

    Eurokomisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius. | foto: Evropský parlament

    Na bezpečnostní konferenci ve Švédsku tak podpořil dánskou premiérku Mette Frederiksen, která podobný scénář označila za zlom pro poválečnou bezpečnost v Evropě. „Souhlasím s dánskou premiérkou, že by to znamenalo konec NATO, ale i mezi lidmi by to bylo také velmi, velmi negativní,“ řekl Kubilius.

    „Je jasné, že pokud se USA rozhodnou vojensky zaútočit na jinou zemi NATO, pak se všechno zastaví, včetně NATO, a tím i bezpečnost, která byla vybudována od konce druhé světové války,“ řekla Frederiksen. Kubilius připomněl, že Grónsko je autonomní součást Dánského království, a případná agrese by proto aktivovala i závazek EU pomoci napadenému členskému státu podle článku 42.7. Zároveň naznačil, že invazi nepovažuje za bezprostřední, a spíše očekává tlak a vyjednávání poté, co Trump opakovaně tvrdí, že USA ostrov potřebují kvůli rizikům ze strany Ruska a Číny.

    Generální tajemník NATO Mark Rutte si stojí za tím, že Aliance není v krizi. V evropských metropolích ale sílí debata, jak snížit závislost na USA a posílit vlastní obranu pro případ, že by Washington v Alianci dál tlačil na jednostranné ústupky.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    natoaktual.cz

