Stroj Lockheed Martin C-130 Hercules havaroval v pondělí krátce po startu z Puerto Leguízama nedaleko hranic s Peru. Na místě po něm zůstaly hořící trosky.
Kolumbijský ministr obrany Pedro Sánchez uvedl, že letadlo dopadlo na zem krátce po vzletu. Po nárazu explodovala munice na palubě a stroj začal hořet. Podle úřadů zatím nic nenasvědčuje tomu, že by za nehodou stál útok ozbrojené skupiny.
Kolumbie používá letouny C-130 Hercules od konce 60. let. Zřícený stroj patřil mezi letouny dodané ze Spojených států a v posledních letech prošel modernizací.
Zdroj: Al Jazeera (Katar)