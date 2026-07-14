Program má využít zkušenosti Kyjeva z více než čtyř let obrany proti ruské invazi a vytvořit integrovaný systém ochrany před raketovými hrozbami.
Oznámení přišlo v době, kdy se Spojené království také přihlásilo do úvěrového programu Evropské unie na podporu Ukrajiny, který umožní britským firmám dodávat další zbraně. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že mnohonárodnostní jednotky pro Ukrajinu v příštích měsících uskuteční cvičení v sousedních zemích.
Program zatím nemá stanovený harmonogram. Macron současně varoval evropské státy před roztříštěním obranných projektů a vyzval k užší spolupráci při posilování evropské obrany.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)