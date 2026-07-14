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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropské země chtějí společnou obranu proti balistickým střelám

    14. července 2026  17:00
    Ukrajina spolu s devíti státy včetně Spojeného království, Francie a Německa oznámila vybudování koalice proti balistickým střelám.  

    Odpálení balistické rakety - ilustrační snímek | foto: MDA

    Program má využít zkušenosti Kyjeva z více než čtyř let obrany proti ruské invazi a vytvořit integrovaný systém ochrany před raketovými hrozbami.

    Oznámení přišlo v době, kdy se Spojené království také přihlásilo do úvěrového programu Evropské unie na podporu Ukrajiny, který umožní britským firmám dodávat další zbraně. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že mnohonárodnostní jednotky pro Ukrajinu v příštích měsících uskuteční cvičení v sousedních zemích.

    Program zatím nemá stanovený harmonogram. Macron současně varoval evropské státy před roztříštěním obranných projektů a vyzval k užší spolupráci při posilování evropské obrany.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    dkr; natoaktual.cz

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